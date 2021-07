L’Olot va per feina i aquest dimecres va presentar David Bigas i Xavi Ferrón. Dos vells coneguts al Municipal que tornen amb la il·lusió i l’objectiu d’aconseguir l’ascens. Bigas ja el va aconseguir la temporada passada amb el Llagostera on també va poder tornar-se a sentir futbolista després de més de 400 dies aturat per una lesió al genoll, una època difícil, però de la que ha sortit amb més ganes. El lateral va recordar en la roda de premsa de presentació que va poder jugar els partits més importants amb els almogàvers i que ara torna a la terra dels volcans per «gaudir d’estar bé» i no s’amaga de la seva ambició, assegurant que l’equip pot aspirar a tot. A l’Olot, Bigas estarà entrenat per Albert Carbó. Els dos són nascuts a Peralada i comparteixen una bona relació que ha ajudat a arribar a un acord, tot i que el jugador ha remarcat que sempre ha tingut ganes de tornar. Bigas va arribar a debutar a Segona Divisió vestint la samarreta del Girona.

L’altre retorn és el de Xavi Ferrón. Un fitxatge que l’Olot va anunciar ahir mateix i hores més tard ja era presentat. Ell mateix ha assegurat que «torna a casa». El davanter, que no va gaudir de gaires minuts en la primera etapa com a vermell, i va acabar sortint per foguejar-se en altres clubs com el Girona ‘C’ o el Figueres. A l’equip de l’Alt Empordà, Ferrón va signar 25 gols en tres temporades que li van servir per fer signar pel Sant Andreu, on no ha tingut els minuts que esperava. «Ha sigut un any complicat. Agraeixo l’oportunitat. Tinc moltes ganes i crec que vinc en el millor moment per reivindicar-me», ha reconegut el figuerenc.