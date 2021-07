Anglaterra mai ha estat tan a prop de guanyar una Eurocopa i avui, 55 anys després d’una última final disputada, guanyant la Copa del Món de 1966, l’actual fornada dels ‘Three Lions’ aspira al títol que mai va aconseguir, i tindrà davant a una Itàlia reconstruïda, guanyadora de nou, i que ja sap el que és assaborir el ceptre continental.

Els anglesos de Gareth Southgate han après dels errors del Mundial de Rússia 2018 per escapar de les semifinals, el seu límit des de 1966, i arribar a una final que es presenten com una catifa vermella cap al trofeu. Jugaran a casa, davant més de 60.000 espectadors i sense la possibilitat que l’afició rival pugui venir cap a Londres.

Tindran els italians que confiar en la seva inflada assentada a Anglaterra, cosa que ja els va valer contra Àustria a vuitens i contra Espanya a semifinals. Pel futbolístic Southgate ja ha trobat el seu onze tipus, tot i la quantitat de variables amb les que juga. Declan Rice i Kalvin Phillips són imprescindibles en el mitjà de camp, així com Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire i Kile Walker en defensa. Mason Mount ja ha tornat a la titularitat després del seu aïllament, mentre que Raheem Sterling, tres gols en el torneig, i Harry Kane, quatre, sense insubstituïbles.

Southgate ha confiat en Bukayo Saka en dues de les tres eliminatòries i podria tornar a fer-ho per a la final, tot i que en el seu lloc també podrien entrar Phil Foden, Jadon Sancho o Jack Grealish, tot alternatives de qualitat per servir pilotes a Kane. Itàlia arriba a Wembley després completar un treball començat fa tres anys amb Roberto Mancini. El tècnic italià va recollir a un equip enfonsat, sense idees ni confiança i el va convertir en un grup que aquest diumenge lluitarà per la glòria europea.

Amb la força de la tranquil·litat, amb el seu lideratge i treball, Itàlia ha actualitzat el seu joc, fent un pas endavant, atacant més i jugant millor, sense oblidar el seu ADN i l’atenció defensiva, la base dels anteriors quatre Mundials i de l’Eurocopa de 1968. La guinda pot arribar avui a Wembley, on Mancini confirmarà a l’4-3-3 vist en les semifinals, amb Gianluigi Donnarumma a la porteria, darrere de Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci i Emerson Palmieri.

Intocable el trio del mig del camp, format per Nicoló Barella, Jorginho i Marco Verratti, mentre que el trident a la zona del davant el formaran Federico Chiesa, Lorenzo Insigne i Ciro Immobile.

És la quarta final per Itàlia en una Eurocopa, després de la que va guanyar 1968 contra la selecció de Iugoslàvia i les que va perdre el 2000 contra el combinat de FrançaFrança i el 2012 davant Espanya (0-4) a Kíev.