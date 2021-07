El d’ahir va ser un dia trist per a l’esport català després que es fes pública la mort de Ramon Basiana i Vers, president de la Federació Catalana de Patinatge. Un càncer que arrossegava des de feina temps va posar el punt i final a la seva vida a l’edat de 63 anys. Manresà de naixement, va morir a la Vall d’en Bas, a la Garrotxa, i ho va fer acompanyat d’amics i familiars propers.

Ocupava el màxim esglaó de la Federació Catalana de Patinatge des del 2002 i només feia uns dies que havia dimitit per presentar la seva candidatura a la que hauria sigut la seva cinquena reelecció. Abans ja havia guanyat també els comicis del 2006, 2010, 2014 i 2018. Lligat a l’esport des de sempre, va ser un dels ideòlegs dels World Roller Games, la cita mundial per excel·lència d’aquest esport. El 2019, la seva segona edició es va dur a terme a la ciutat de Barcelona.

Precisament va ser membre de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la capital catalana durant la dècada dels vuitanta, quan va participar en l’organització dels campionats del món d’esgrima, bàsquet, taekwondo, atletisme i escacs d’aquells anys. El 1991 va ser nomenat director de la competició d’hoquei sobre patins dels Jocs Olímpics de l’any següent a Barcelona. Als noranta va incorporar-se a la Federació Catalana de Patinatge i ho va fer com a gerent, càrrec que va ocupar també a la Federació Espanyola poc després. El 1999 va tornar a la Catalana per ser-ne el secretari general fins que el 2002 en va sortir escollit president, rol que ha ocupat fins la seva mort. El 2003 es va convertir en vicepresident de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), càrrec que encara mantenia. Un any més tard, la Federació Catalana va ser reconeguda internacionalment, pel que la selecció catalana d’hoquei patins va participar el Mundial B celebrat a Macau, torneig que acabaria guanyant. «Ens ha deixat Ramon Basiana. Compromès amb el món del patinatge i en especial l’hoquei patins, gràcies per portar Catalunya al màxim reconeixement esportiu a nivell internacional», va tuitar Pere Aragonès, president de la Generalitat, entre el munt de mostres de condol.