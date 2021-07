L'Spar Girona ja té confirmat que és equip d'Eurolliga aquesta temporada. Finalment, l'equip d'Alfred Julbe no haurà de jugar la fase prèvia per ratificar la plaça.

D'entrada, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va saber que per a aquest curs disposaria de tres places a l’Eurolliga. Una, la del campió de Lliga, el Perfumerías Avenida, era directa a la fase de grups; les altres dues, que corresponien a l’Spar Girona, com a campió de Copa, i al València, per haver quedat subcampió de Lliga, s’havien de ratificar en una eliminatòria prèvia però al final les gironines se l'estalviaran. La FIBA ha donat a conèixer avui la llista dels equips que disputaran l'Eurolliga i l'Uni hi figura com a segon en el rànquing espanyol. Sí que haurà de fer la fase prèvia el València.