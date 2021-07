La ciutat australiana de Brisbane organitzarà els Jocs Olímpics de l’any 2032, després d’aprovar aquest dimecres la seva candidatura la sessió del Comitè Olímpic Internacional (COI) reunida a Tòquio. L’assemblea de l’organisme va donar suport així a una proposta de la seva Comissió Executiva per concedir la seu a Brisbane (Austràlia). És el primer cop que s’entreguen els Jocs per aquest sistema, sense una competició oberta entre diferents aspirants. Ara el COI negocia discretament i directament amb les interessades i proposa un nom per a la seva aprovació. Brisbane serà la tercera ciutat australiana seu dels Jocs, després de Melbourne al 1956 i Sidney al 2000. Després de la celebració aquest any dels Jocs de Tòquio, que s’inauguraran demà, les següents edicions dels Jocs d’Estiu seran a París el 2024, Los Ángeles el 2028 i Brisbane el 2032.