David Garcia, que feia dues temporades que vestia la samarreta del Llagostera, no continuarà al club en el nou projecte a la Primera RFEF. Malgrat negociar la seva renovació, Garcia i el Llagostera no s’han entès i el jugador ha de fer les maletes. El club no va dubtar a agrair-li la seva dedicació a les xarxes socials: «Professional exemplar dins i fora del camp, un plaer haver gaudit durant dos anys d’un jugador amb el seu sacrifici i la seva qualitat, imprescindible en els últims èxits. Gràcies i molta sort». Precisament a les xarxes socials, les reaccions de companys i excompanys no es van fer esperar gaire, un senyal que David Garcia va deixar empremta. «Marxa un pilar fonamental en aquests darrers anys d’èxit, un capità, un líder, un guanyador, un exemple per a tothom. Et trobaré molt a faltar, amic», va piular el porter Marcos Pérez, mentre que el davanter Sascha, que aquest estiu també s’ha desvinculat del club, va dir: «Capital en els èxits del club, i un líder al vestidor a més d’un exemple per a tots. En l’àmbit personal un amic per sempre, i un orgull poder dir que vaig jugar al seu costat. Molta sort encara que no et farà falta». Sergio Cortés, que també es va acomiadar fa poc, va piular que «és un referent dins i fora del camp. Gràcies, amic, per ensenyar-me tant aquestes dues temporades». Llegint tots els missatges, segur que David Garcia no oblidarà mai a la vida el seu pas pel Llagostera.