L’Olot estrena golejador. Sergi Arranz va trepitjar per primera vegada l’Estadi Municipal com a nou davanter del club. Ho feia motivat per començar a jugar i amb ambició: «Aquest any serà més complicat que l’anterior. Hem d’anar a poc a poc i amb confiança per assolir els objectius». L’atacant figuerenc de 31 anys ha deixat el Terrassa després de 3 temporades i 46 dianes amb el conjunt egarenc. També ha jugat al Peralada, on va forjar una amistat amb Albert Carbó, que «ha estat determinant», va reconèixer el davanter. Després de tancar l’etapa al conjunt xampanyer, va vestir la samarreta del Montcada, l’Horta i el Cerdanyola. Mai li ha faltat pólvora. Amb 31 anys, Arranz és un dels golejadors per excel·lència del futbol català, i ofertes no li han faltat mai. Aquest any tampoc i, finalment, la proposta de l’Olot ha estat la més llaminera: «La proposta de l’Olot és la que s’adapta més al meu joc. Tenia ganes de tornar a jugar a prop de casa».

La incorporació il·lusiona a la Garrotxa. Arranz serà un dels jugadors importants de la plantilla i per les seves botes passaran gran part de les opcions de l’Olot per pujar a Segona RFEF. El figuerenc compartirà la zona d’atac amb Xavi Ferrón, Moha i Kilian Villaverde.

Eloi Amagat renova dos anys

També es va perfilant el mig del camp. L’Olot va fer oficial la renovació d’Eloi Amagat per dos anys més. Eloi va acabar la temporada passada oferint actuacions de nivell com per exemple en els partits contra l’Oriola o el València Mestalla, on inclús va marcar. Als mitjans del club, va declarar que vol tornar el club «com a mínim» a Segona RFEF.

L’Olot espera tancar dues o tres incorporacions més. Mentrestant s’acaben d’ultimar alguns moviments als despatxos, al verd, l’equip comença a treballar aquest dijous per afrontar aquest nou repte. A les ordres d’Albert Carbó hi seran els 14 jugadors de la plantilla, a més dels juvenils i dels jugadors del filial que faran la pretemporada amb el primer equip.

L’Olot ha planificat una pretemporada amb cinc partits i la participació en el Torneig de l’Estany, que se celebrarà el 25 d’agost. Com a local, rebrà el Barça ‘B’ (3 agost, RoyalVerd); el Cornellà (7 d’agost, Estadi Municipal); i el Nàstic dels exOlot Raül Agnè, Pol Prats i Pedro del Campo (21 d’agost, Estadi Municipal). Com a visitant, visitarà l’Escala (14 d’agost) i l’Europa (28 d’agost).