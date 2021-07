El president del Consell Superior d’Esports, José Manuel Franco, va anunciar ahir que un massatgista de l’equip olímpic espanyol de ciclisme ha donat positiu per covid-19, encara que confia que no afecti la resta de l’equip. «Espero que no afecti la resta de l’equip», va anunciar el dirigent espanyol en declaracions a Ràdio Nacional d’Espanya. Els ciclistes de l’equip espanyol, amb el campió mundial Alejandro Valverde al capdavant, van donar negatiu als test PCR que van fer-se després de conèixer el cas de la massatgista i podran competir «augmentant les mesures».