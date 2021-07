Mig centenar de membres del Salt Gimnàstic Club s’han reunit aquest matí en el pavelló del club per veure el debut de Laura Bechdejú i Marina González en uns Jocs Olímpics. Després de tancar la rotació als quatre aparells, Bechdejú ha completat la prova amb 51.199 punts mentre que González amb 49.498. Una puntuació, que sumada a la d’Alba Petisco (50.598) i Roxana Popa (54.099), no ha estat suficient per col·lar-se a la final i lluitar per les medalles. Totes quatre gimnastes han sumat un total de 157.128 punts que les han fet cloure la prova en dotzena posició quan hi passaven vuit conjunts.