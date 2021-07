La tennista de Begur Paula Badosa es va imposar a la polonesa Iga Swiatek en la tercera ronda del torneig olímpic dels Jocs de Tòquio, i es creuarà a vuitens amb l’argentina Nadia Podoroska. Badosa va guanyar per 6-3 en el primer set i va patir en el segon, que va acabar amb 7-6 (4) després que la gironina comencés guanyant per 3-0 i la seva rival, sisena cap de sèrie, aconseguís retallar distàncies, en un partit que va tenir una durada de 108 minuts en el Parc de Tennis Ariake.

Badosa, número 29 en el rànquing mundial en l’actualitat, ha arribat a Tòquio amb la seva millor classificació històrica després d’una gran temporada, i s’enfrontarà als vuitens de final a Podoroska. La tennista argentina, campiona dels últims Jocs Panamericans i en el lloc 38 de la classificació WTA, va guanyar la russa Ekaterina Alexandrova per 6-1 i 6-3. «Ha sigut un gran partit entre les dues en què potser jo he sigut una mica més agressiva», confessava Badosa, que ja sap que pel camí podria trobar-se a Naomi Osaka. Abans, però, toca enfrontar-se a Podoroska. «És una semifinalista de Grand Slam i a Roma va derrotar Serena Williams. Serà un partit molt disputat». La gironina, debutant en una cita olímpica, viu un moment immensament feliç: «Pas a pas estic arribant on volia. Volia anar augmentant el nivell, per enfrontar-me a jugadores del top-10 i començar a guanyar-les». La jugadora de Begur no podia escollir una millor manera de reforçar el seu estat d’ànim que aquesta. «He estat a un rendiment força elevat, em sentia convençuda en els moments importants del partit. He servit bé, he restat bé i m’he mogut bé. El meu canvi, aquest any, té a veure amb la mentalitat. Sí que hi ha hagut un pas endavant en tècnica que ja s’està veient, però el cap i la manera de superar les adversitats, i com acceptar els instants de debilitat, significa molt per a mi. Abans era molt dèbil, en aquest sentit. I ara, passi el que passi, lluito cada pilota i només penso en el que estic fent en aquella acció, sense mirar més enllà», va declarar.

Mentre està per veure si Badosa finalment participa en els dobles mixtos al costat de Pablo Carreño, com avançaven ahir alguns mitjans, la jornada també va ser prolífica per a Garbiñe Muguruza i Sara Sorribes. Es van desfer de Qiang Wang (6-3, 6-0) i Fiona Ferro (6-1 i 6-4), respectivament.