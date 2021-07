El remer del CN Banyoles Manel Balastegui i Caetano Horta van quedar fora de qualsevol opció de medalla i avui disputaran la final B de doble scull lleuger, després d’acabar cinquens a la seva semifinal. Només els tres primers de la prova, que van ocupar en el canal Sea Forest els tàndems d’Irlanda, Itàlia i Bèlgica, tenien l’accés a la final A assegurat. Ucraïna, en quart lloc, també va acabar per davant d’Espanya, que només va poder superar l’Índia.

El temps de la parella formada per Balastegui i Horta va ser de 6:15:49 i no es van apropar a les tres primeres posicions, amb la qual cosa avui disputaran la final B (1:50 h, horari peninsular), en què es decidiran les posicions 7 a la 12. Malgrat el cop que suposa quedar-se fora de la lluita per les medalles, per la il·lusió que això sempre genera, Belastegui i Horta encara opten a diploma olímpic. Perquè sigui possible, però, caldrà que acabin en primera o segona posició.

Ambdós remers es van classificar per a les semifinals en doble scull lleuger després d’acabar en segona posició a la seva sèrie de la repesca amb una marca de 6:45,71. Un temps que va permetre a la parella estatal redimir-se del resultat obtingut a la ronda classificatòria anterior després d’acabar en quarta posició amb un temps de 6:38,72. Sigui com sigui, el pas del remer del CN Banyoles pels Jocs Olímpics és molt satisfactori, i encara podria ser-ho més si Balastegui i Horta aconsegueixen acabar entre els dos primers classificats en la Final B d’avui, i tornen a casa amb un diploma olímpic.