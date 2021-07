La selecció espanyola masculina d'handbol ha encaixat aquest divendres la seva primera derrota en els Jocs Olímpics de Tòquio en perdre de manera clara per 36-31 davant França, després d'un fluix partit que l'allunya de la possibilitat de ser primera de grup.

Els de Jordi Ribera no han tingut massa opcions davant el combinat francès, molt entonat en atac i que no ha desaprofitat el mal dia dels 'Hispans' tant en l'ofensiva com en defensa, on han notat la important baixa de Viran Morros.