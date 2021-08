Després de solventar l’estrena guanyant el Japó i de batre l’Argentina en el segon partit per guanyar confiança, la selecció espanyola de bàsquet té aquest matí (10.20 hores) un veritable escull com ho és l’Eslovènia de Luka Doncic, un dels millors talents del planeta. En joc, el primer lloc del grup C el que, d’ocupar-lo, permetria evitar els Estats Units, que serà segon després d’ensopegar en el debut amb França, que va tornar a guanyar. Marc Gasol, Usman Garuba i Alberto Abalde podran jugar tot i trobar-se en semiaïllament degut a ser, tots tres, contacte estret d’un positiu per coronavirus. La inspiració del base Ricky Rubio, el millor dels de Sergio Scariolo fins ara, és una de les armes per superar un dels rivals més en forma del torneig.