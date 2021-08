Adel Mechaal, campió d'Espanya, Ignacio Fontes i Jesús Gómez estaran dijous a les semifinals olímpiques de 1.500, una vegada que aquest últim, obstaculitzat dues vegades a la seva sèrie, ha estat requalificat pels jutges.

El palamosí ha sortit a la tercera sèrie en posicions avançades, del centre del grup cap amunt i ha tingut la sort que l'australià Stewart McSweyn posés a tothom en fila índia. Així i tot, ha hagut d'estrènyer a l'últim gir per a fer-se amb l'última plaça de classificació directa, sisè amb 3.36.75, la seva millor marca de la temporada.

Mechaal és recent campió nacional i l'únic de la delegació espanyola amb experiència olímpica. A Rio 2016 va córrer els 1.500 i els 5.000, en tots dos casos eliminat a la primera ronda.

El català ha tornat al grup de treball dirigit per Antonio Serrano i sembla haver superat una crisi de resultats després de ser quart en el Mundial de Londres 2017.

La prova més carismàtica de l'atletisme espanyol, que ha donat ja a Espanya tres medalles olímpiques (or i plata de Fermín Cacho a Barcelona'92 i Atlanta'96; bronze de José Manuel Abascal a Los Angeles'84), tindrà tres homes a la penúltima ronda.

El granadí Ignacio Fontes, sense experiència en grans campionats, ni en Jocs Olímpics, ni en Mundials, ni en Europeus, arribava a Tòquio amb una gran marca de 3.33.27 i li ha tocat la primera sèrie, amb la pista mullada per la pluja, a les 9.05 hores.

Passaven a semifinals els sis primers de cada sèrie i sis més per temps.

La carrera, llançada per l'australià Oliver Hoare i el kenià Timothy Cheruiyot, ha estat ràpida. Fontes ha anat sempre molt retardat, tretzè al toc de campana i, encara que ha progressat en l'últim gir, ha arribat vuitè, lleugerament tallat del grup davanter. La seva marca (3.36.95) l'ha posat a la repesca.

A continuació ha estat el torn d'un altre debutant, el burgalès Jesús Gómez, que sota la direcció de Benjamín Álvarez, havia estat semifinalista en el Mundial de Doha 2019 i aquesta temporada havia corregut en 3.35.70.

Gómez ha hagut de fer un primer esprint per a abandonar la cua del grup en entrar a la penúltima volta. El grup ha arribat molt compacte a l'últim gir en una situació perillosa, propícia per a cops de colzes, caigudes i ensopecs.

I les desgràcies s'han succeït per l'espanyol. Davant d'ell ha caigut primer un dels grans, el polonès Marcin Lewandowski, al qual ha hagut de sortejar en ple esprint, i poc després ha topat de cara amb el de Qatar Abdirahman Hassan, que també caminava per terra.

El burgalès ha arribat dotzè amb 3.47.27, però els jutges, aplicant el reglament en matèria d'obstruccions, han decretat que estigui a semifinals.

Finalment ha intervingut el "cap" del trio espanyol a Tòquio, Adel Mechaal.

Les semifinals masculines de 1.500 es disputaran dijous vinent a les 20.00 locals (13.00 peninsular espanyola).

Mechaal: "He tingut sort amb la sèrie, però estic molt bé"

Adel Mechaal considera que ha tingut "sort" amb la sèrie que li ha tocat, però va assegurar que ha tingut "bones sensacions" i que es troba molt bé de forma.

"Molt content, les sensacions han estat molt positives. Després de matinar, avui era l'etapa complicada i ara a preparar la semifinal d'aquí dos dies. Estem molt il·lusionats i ara a treballar", ha comentat l'atleta català.

"He tingut sort -ha reconegut- per la sèrie que he tingut, però també m'he trobat molt bé. Ha estat un any complicat per a mi per temes familiars i també perquè no podia sortir de Turquia per tema COVID. Però estic bé i en forma", va subratllar.

Respecte a les semifinals, ha anticipat que per a ell seria idoni un ritme alt. "Necessito que sigui en 3.34-3.35 perquè aquí les possibilitats de passar a la final seran reals", va apuntar.