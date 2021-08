El palamosí Adel Mechaal va començar amb molt bon peu la seva participació als Jocs Olímpics de Tòquio i demà correrà les semifinals de la prova dels 1.500. Ho farà acompanyat d’Ignacio Fontes i Jesús Gómez, els altres representants de la delegació espanyola que ahir també van aconseguir la classificació superant la primera ronda.

Mechaal, vigent campió d’Espanya en aquesta distància, va participar en la tercera sèrie i va sortir-ne en posicions avançades, en el centre del grup capdavanter i va tenir la sort que l’australià Stewart McSweyn va posar a tothom en fila índia. Tot i així va haver de tornar a apretar en l’últim gir per fer-se amb l’última plaça de la classificació directa. Va ser sisè amb un temps de 3:36.75, la seva millor marca de la temporada. Fa poques setmanes va convertir-se en el millor esportista estatal dels 1.500 i és l’únic dels actuals participants espanyols que té experiència olímpica. A Rio, el 2016, va córrer aquesta mateixa distància i també els 5.000 però va ser eliminat a les primeres de canvi.

El palamosí sembla així haver superat una crisi de resultats després de ser quart en el Mundial de Londres del 2017. Buscarà ara una plaça per a la gran final en la que és, possiblement, la prova més carismàtica per a l’atletisme espanyol, que ha donat ja fins a tres medalles olímpiques. Mechaal competirà demà amb dos compatriotes com ho són Ignacio Fontes (amb un temps de 3:36.95 va superar ronda al ser el seu temps un dels que va entrar per la repesca) i també Jesús Gómez. Aquest últim va ser dotzè amb 3:47.27 però els jutges, aplicant el reglament en matèria d’obstruccions, van decretar la seva presència en semifinals. El burgalès va ser obstaculitzat fins a dues vegades durant la cursa. La semifinal, demà a partir de la una del migdia.

La «sort» de cara

Amb la classificació a la butxaca i després d’haver-se espolsat els nervis, Mechaal va reconèixer que havia tingut «sort» amb la sèrie on li havia tocat competir, però al mateix temps va deixar ben clar que havia tingut «bones sensacions» durant tota la cursa i que afronta la cita olímpica en molt bon estat de forma, pel que no descarta res per a les semifinals. «Estic molt content. Les sensacions han estat molt positives. Després de matinar, em tocava afrontar una etapa complicada. Ara el que em toca fer és preparar una semifinal olímpica. Estem tots plegats molt il·lusionats, ara és l’hora de treballar», va comentar l’atleta palamosí.

Va continuar: «He tingut sort per la sèrie on he competit, però també és cert que m’he trobat molt bé. Aquest ha estat un any complicat per a mi per diversos temes familiars i també perquè no podia sortir de Turquia per totes les restriccions pel coronavirus. Però estic bé i en bona forma». Va valorar també la semifinal de demà, l’últim obstacle per intentar arribar a la gran final, el seu principal objectiu. Mechaal és de l’opinió que el que millor li aniria és que la cursa comptés amb un ritme alt. «Necessito que estigui en un temps entre els 3.34 i els 3.35 perquè d’aquesta manera les possibilitats de passar a la final seran reals», va assenyalar.