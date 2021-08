Un gol d’Álex Dujshebaev quan només faltaven quaranta segons pel final, va certificar el triomf d’Espanya, que tretze anys després tornarà a lluitar per les medalles en uns Jocs Olímpics a l’imposar-se per 33-34 a Suècia en un partit en el qual l’equip que dirigeix el sarrianenc Jordi Ribera afrontaven un desavantatge de quatre gols (25-29) a pocs minuts per acabar el partit.

Però si Dujshebaev va ser l’encarregat de rematar la victòria, el responsable de la remuntada va ser el porter Gonzalo Pérez de Vargas, que amb les seves intervencions en els minuts finals va permetre donar la volta a un partit que semblava perdut. Ara Espanya s’enfrontarà a les semifinals contra Dinamarca.

Tot i el bon inici de partit, Espanya se’n va anar al descans amb desavantatge en el marcador i la diferència es va anar ampliant, per culpa de les presses, a mesura que passaven els minuts. La precipitació va dur el marcador fins a un perillós 29-25 amb un quart d’hora per davant. Temps encara, però veient el panorama tot semblava perdut. Va ser llavors quan va aparèixer la figura del porter Gonzalo Pérez de Vargas, que es va fer gegant. Fins al moment només havia tocat un parell de pilotes, però a partir de llavors, amb quatre aturades consecutives i decisives, el destí del partit va canviar a favor dels de Jordi Ribera.

Amb el porter en estat de gràcia, Suècia es va quedar pràcticament sense anotar durant una bona estona i un parcial estratosfèric (1-7) va permetre a l’equip espanyol acariciar les semifinals. Faltaven cinc minuts i era el moment de rematar la feina. Amb la inèrcia positiva pel que s’estava vivint en aquell moment, l’equip no va permetre cap mena de reacció a Suècia, que no va saber capgirar de nou la situació i ja se li va fer impossible atrapar una victòria que tenia, poca estona abans, a tocar. Amb el 32-33, Alex Dujshebaev va veure porteria. Només faltaven quaranta segon i ja es feia impensable que el partit se li escapés a Espanya. El gol de Hampus Wanne, a la desesperada, només va servir per estretar un marcador que no es va moure. Ara, torn per enfrontar-se a Dinamarca, botxí ahir de Noruega (31-25) tot buscant una plaça per a la gran final.