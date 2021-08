Amb poc més de mig any a Sevilla, Lluís Aspar no només va ser un dels destacats del filial la temporada passada sinó que aquest estiu Julen Lopetegui l’ha tingut en compte pel primer equip i se l’ha endut a les estades a Alacant i Lagos.

El central de Molló ha treballat en dinàmica de primer equip al costat dels Rakitic, Suso Fernández, Bounou, En-Nesyri i del baixempordanès Jordán i ha tingut l’oportunitat d’estrenar-se en tres amistosos contra el Coventry, Las Palmas i el Paris Saint Germain. Sens dubte, un estiu especial i que mai oblidarà el jove defensa gironí de només 21 anys.

De l’Olot a Andalusia

Aspar va ser captat pel Sevilla el gener passat. El conjunt andalús va fitxar-lo de l’Olot a canvi d’un traspàs. L’operació va incloure un seguit de variables en cas que el ripollès arribi algun dia al primer equip i que augmentarien el benefici per al club garrotxí. De moment, Aspar ja ha tastat l’elit del club andalús aquesta pretemporada. I això que, el gironí poc que es pensava trepitjar tan aviat el primer equip. La trucada per comunicar-li que aniria a la concentració d’Algorfa (Alacant) va ser d’allò més benvinguda.

Amb una barreja de nervis, il·lusió i respecte, Aspar es trobava entrenant-se i canviant-se amb jugadors de Champions i internacionals amb els seus països. El debut va ser contra el Coventry al Pinatar Arena i després també disputaria mitja part davant el Las Palmas a La Línia de la Concepción. Tancada la concentració a Alacant, el Sevilla va anar-se’n uns dies a Lagos (Portugal). Els rivals allà van ser de molt més prestigi, el PSG i el Roma, contra els quals, Aspar va tenir l’oportunitat de participar en l’afegit contra el conjunt francès. El Sevilla, que es va avançar dues vegades, va acabar empatant per un gol en el temps afegit (2-2).

Retorn al filial

Altre cop a la península, Aspar va continuar en dinàmica d’entrenaments del primer equip tot i que dimarts passat va disputar amb el filial, Sevilla Atlètic, un amistós contra el Cadis B per agafar el ritme de partits. Sigui com sigui, el de Molló no es vol fer il·lusions. Sap que el seu lloc és al filial, a 1a RFEF, i tot el que arribi de més serà gràcies a la feina i, també, molt benvingut.