La jugadora espanyola Anna Cruz també va reconèixer haver patit un tracte abusiu per part del ja exseleccionador de bàsquet Lucas Mondelo, el «maltractament psicològic continuat» del qual, sobretot en la concentració del passat mes de novembre, li va fer dir «prou» i deixar el combinat nacional al gener. «Costa molt arribar a l'elit i és molt dur haver-ho de deixar perquè una persona et fa la vida impossible, però ho fas per salvar la teva salut. El seu maltractament psicològic continuat em va generar estrès, ansietat, depressió... Em va portar a abandonar la selecció i a viure un procés molt difícil», recalca Cruz en una entrevista publicada aquest dijous per 'El País'. La catalana s'uneix així a la denúncia de la seva companya Marta Xargay, que en el mateix diari va reconèixer la pressió a la qual va sotmetre el tècnic amb el seu pes i que li feia patir episodis de bulímia i a deixar també el bàsquet.

Per Cruz, la pressió del pes la feia servir Mondelo al Kursk rus com «estratègia i asetjament, no de control mèdic» i que amb aquest tracte «ha enfonsat a moltes jugadores». «A mi no em va enganxar per allà, però em va anar minvant per altres vies», va admetre l'aler per la qual «l'exigència de l'esport d'elit no pot arrasar la resta de valors» i que «no tot val per guanyar i guanyar no ho pot justificar tot». «S'ha de normalitzar el dir prou, no el fet d'empassar sempre. No val tot. Tant de bo cap companya hagi de tornar a viure mai aquest tracte. Ens encanta competir i passem per alt coses intolerables. Les medalles i els títols no han de sortir tan cars», afirma.

Cruz recorda que el grup de la selecció estava «molt unit també» contra el seleccionador. «Totes el patíem i ens fèiem fortes entre nosaltres, però amb el temps, ell va consolidar aquesta necessitat de conflicte que té per desenvolupar el seu mandat i va començar a fomentar la competència insana dins de l'equip», detalla. La catalana no amaga que haver d'«obeir a algú que et fa la vida impossible és duríssim mentalment» i que si no li reien «les gràcies» al tècnic, aquest considerava a la implicada com a «problemàtica». «Això no deixa de ser una feina i aquestes pràctiques són d'assetjament laboral», afegeix. Però el més dur per Cruz, jugadora clau en el cicle exitós del combinat nacional, va arribar en la concentració del passat mes de novembre a València. «Vaig necessitar ajuda psicològica per superar el pànic a anar a entrenar aquells dies», va advertir la jugadora, que havia mostrat públicament tant el seu suport a la gironina Marta Xargay quan aquesta va anunciar que ho deixava com la seva crítica a Lucas Mondelo. «Les faltes de respecte, personals i professionals que vaig patir en aquella concentració van ser duríssimes. Passava de fer-me el buit a la desqualificació fins i tot de qüestions de la meva vida privada. Els atacs d'angoixa que vaig patir aquells dies em van portar a dir prou. No podia aguantar més tota aquella merda», subratlla.

Al gener va deixar el combinat nacional amb una carta on assegurava que «a la família» no se la tractava «així» i per no poder «seguir tolerant actes» que anaven en contra dels seus «principis», encara que no citava en cap moment a Mondelo. «No vaig poder ni encendre la televisió, em feia mal veure-les. No estàvem allà per motius extraesportius, són molts anys i moltes coses que hem viscut juntes. Molts moments bonics i difícils», sentència Cruz sobre si ha pogut veure a l'equip a l'Eurobasket i en els Jocs. El passat dimarts, el tècnic va ser destituït com a seleccionador nacional femení després de caure en els quarts de Tòquio 2020.