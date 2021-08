L’entrenador Louis van Gaal va explicar aquest dimarts, en la seva primera roda de premsa com a seleccionador de Països Baixos, que els futbolistes de la Oranje «s’han d’acostumar a el règim de Van Gaal». «Crec que els jugadors em perceben com estricte, perquè els mitjans de comunicació sempre em mostren així. Jo també em considero estricte, però a el mateix temps just i honest», va assegurar Van Gaal, que repeteix per tercera vegada com a seleccionador del seu país. L’extècnic del FC Barcelona i del Manchester United va dir que ja ha parlat amb cinc internacionals neerlandesos i que tres d’ells li han assegurat que el volen al front del combinat nacional perquè «necessiten claredat». «No he de demostrar la meva vàlua. Van ser converses molt boniques, van durar molt de temps. No crec que hi hagi seleccionadors que parlin amb un jugador durant més d’una hora», va assegurar.

Durant la roda de premsa, Van Gaal es va mostrar irònic amb els periodistes, als quals va cridar en diverses ocasions «els meus amics dels mitjans», i va fer referència a una polèmica succeïda just després de l’eliminació de Països Baixos a l’Eurocopa. En un discurs a les jugadores de la selecció femenina de futbol, ​​Van Gaal va dir que «un munt d’estrelles glorificades no van poder fer-ho a l’Eurocopa», unes declaracions que es van interpretar com una crítica directa als internacionals de Països Baixos.