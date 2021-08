Kosmos, l'empresa de la qual és copropietari i conseller delegat el central del Barça Gerard Piqué, ha comprat els drets de retransmissió televisiva a Espanya de la lliga francesa, en la qual milita l'argentí Lionel Messi (París Saint-Germain), per a subllicenciar-los a una altra cadena o plataforma que els retransmeti.

La compra, realitzada al costat de l'empresa Enjoy Televisió, inclou l'explotació a Espanya dels drets televisius de les dues principals categories del futbol francès, la Ligue 1 i la Ligue 2, per a les pròximes tres temporades, segons ha avançat '2Playbook' i ha pogut confirmar EFE a través de fonts de Kosmos Hòldings.

L'objectiu de l'empresa dirigida per Gerard Piqué és subllicenciar o llogar els drets de retransmissió a un canal de televisió o plataforma de televisió per internet que operi a Espanya, han explicat a EFE fonts de la companyia.

Per això, no està previst que Kosmos retransmeti pels seus propis mitjans el campionat francès, com sí que va fer amb la Copa Amèrica 2021 d'aquest estiu, que va oferir a través del canal del narrador Ibai Plans en la plataforma de vídeo en directe a través d'internet Twitch.

El campionat francès, que en anteriors temporades havia ofert Movistar per als aficionats espanyols, ha cobrat un especial interès des de l'arribada de l'argentí Lionel Messi al París Saint-Germain, amb el qual podria debutar diumenge que ve davant el Reims, en un partit corresponent a la quarta jornada del campionat gal.