Fernando Alonso i l’escuderia Alpine, el seu equip actual, tenen previst anunciar en les pròximes hores l’extensió del contracte del pilot asturià, que en el seu moment va signar per un any més un altre opcional; així, Alonso, company d’Esteban Ocon, competirà a la Fórmula 1 fins, com a mínim, a finals de 2022.