Joan Jorquera va rebre una alegria inesperada: la Federació Mundial de Taekwondo el va ascendir fins al sisè lloc del rànquing mundial, després de l’última actualització. Un reconeixement al brillant tram final de la temporada passada, en què el de Roses va col·leccionar diversos podis i fins i tot es va penjar la medalla de plata en el Campionat d’Europa. Joan Jorquera, que està en la categoria de -63 kg, ha realitzat l’estada de pretemporada aquest mes d’agost en el CAR Infanta Cristina de Múrcia al costat dels seus companys de la selecció espanyola. Allà, plegats, preparen les pròximes cites internacionals que es disputaran aquest setembre: l’Open de Polònia i l’European President Cup a Turquia, campionats que concediran punts per al rànquing de cara ja al pròxim cicle olímpic, el vinculat a París 2024. Un cop acabi la intensa estada planificada pels tècnics de la Reial Federació Espanyola, Jorquera tornarà al CAR de Sant Cugat de Barcelona per donar el tret de sortida al nou curs. Un curs en què desitjarà posar-se a prova i buscar els seus propis límits. Serà capaç de millorar el sisè lloc del rànquing actual?

Joan Jorquera va debutar en un Europeu el passat mes d’abril a Sofia (Bulgària). Desacomplexat, va aconseguir la plata gràcies al seu segon lloc al podi. «Estic molt content, cal corregir alguns errors, però així i tot estic satisfet. Esperem que la pròxima sigui millor i pugui aconseguir l’or», assegurava la nova esperança del taekwondo gironí.

Joan Jorquera té 20 anys i des del 2019 treballa al CAR de Sant Cugat. Abans ho feia al gimnàs de casa, a Roses, on des que tenia tres anys ho va començar a aprendre tot d’aquest esport, influenciat pels seus pares. Amb 12 anys ja duia un centenar de triomfs (ara ja supera els 360) i seguia preparant-se meticulosament mentre estudiava ESO a l’IES Cap Norfeu. «Quan el meu pare em va dir que aniria alguns dies a entrenar al CAR de Sant Cugat em vaig emocionar. Allà hi ha els millors, com ara en Joel (González), que és el meu ídol», deia. Ara l’ídol és ell.