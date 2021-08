L’entrenador del Paris Saint-Germain, l’argentí Mauricio Pochettino, va insinuar ahir que Kylian Mbappé i Leo Messi estaran «segurament» entre els convocats per al partit de Lliga de demà contra el Reims, tot i que no va precisar si jugaran o no. Sobre Messi, que podria debutar amb el PSG contra el Reims (20:45), sigui com a titular o com a suplent per anar guanyant ritme de competició, Pochettino va assegurar que el veu «molt motivat» i que «s’està adaptant molt bé» als seus nous companys.