El Sarrià donarà el tret de sortida aquesta cap de setmana a una sèrie de partits amistosos per tal d’arribar de la millor manera possible a l’inici de Lliga. I començarà amb dos partits a casa perquè el conjunt dirigit per Josep Espar agafi com més aviat millor el ritme de competició per arribar ben preparat al pròxim 25 de setembre, dia que s’inicia el campionat de la Divisió de Plata.

Serà el tercer any per als sarrianencs en la segona màxima divisió de l’handbol estatal, però serà la primera per a l’Espluges, el rival de dissabte (20.30), que la temporada passada va aconseguir l’ascens. Els barcelonins ja tenen una mica més de rodatge perquè van disputar un amistós davant el Port Sagunt el passat 21 d’agost, on van caure per la mínima (31-30) davant un dels equips favorits a pujar a ASOBAL. Sarrià i Esplugues es tornaran a trobar en la tercera jornada del campionat, dia 10 d’octubre, després d’acabar en el mateix grup. Diumenge (12.30), visitarà el pavelló de la UES el Sant Vicenç dels Horts, a priori un rival més assequible, ja que està en una categoria inferior.

Seran dos partits en què Josep Espar, que ha rellevat aquesta temporada Salva Puig a la banqueta, posarà la seva filosofia de joc sobre la pista. El tècnic barceloní, davant algunes baixes importants, donarà l’oportunitat als joves de la casa perquè es puguin fer un lloc al primer equip.