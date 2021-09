Blanes fa un pas més per confirmar-se com la capital catalana del pàdel surf

Existent des de fa un grapat de temps però amb un èxit mediàtic ben recent i una afició que creix de manera considerable dia rere dia, el pàdel surf, també conegut com a SUP (Stand up Paddle Surf), s’està arrelant a Catalunya. És a la Costa Brava on s’ha decidit apostar, i de valent, per aquesta modalitat esportiva. Blanes ha decidit consolidar-se com la capital catalana del Paddle Surf. Perquè cada cop més gent el practica i també per l’esdeveniment que la localitat acollirà aquest cap de setmana. Arriba el torn de l’anomenada Costa Brava SUP Race. O el que és el mateix, una de les quatre proves puntuables de la Copa d’Espanya d’aquest 2021. El calendari disposa també de proves a Bilbao, Alacant i Sevilla, on el circuit hi escriurà el seu darrer capítol el dia 26 d’aquest mateix mes.

Però primer, torn per a Blanes. Dos dies. Un d’ells més lúdic i obert a tots els públics, com ho és avui, i la competició pura i dura que arribarà demà. Ho farà amb la prova puntuable, que també comptarà per a la Copa Catalana. Hi haurà tres categories. L’Elit, amb un recorregut de 12 quilòmetres; l’Amateur serà de la meitat, una mitja dotzena de quilòmetres.

L’impuls de tot plegat arriba per part de la Federació Catalana de Surf, però sobretot per la marca The SUP Paradise i pel Club de Vela Blanes. Aquesta serà l’única entitat gironina amb representació al torneig, amb participants a totes dues categories, tot intentant aconseguir un bon resultat i competint amb els pesos pesats del circuit estatal. En l’àmbit amateur també hi tindran cabuda les categories sub-16 i sub-14, que també hauran de completar els sis quilòmetres pertinents.

La competició arribarà demà i ho farà a partir de les 10 del matí. Primer serà neutraltizada i després, torn per a la sortida oficial un cop els participants estiguin alineats davant la costa. El recorregut s’iniciarà cap al sud i, de retorn, s’agafarà direcció a cala Sa Forcanera per passar més tard cap a roca de S’Aguia fins arribar al punt de partida. En total, 12 quilòmetres. No s’ho perdrà Xavi Marina, un dels esportistes més reconeguts de Blanes. Ultrafondista des de fa anys, amb curses per tot el món, va aficionar-se també al pàdel surf, obtenint molt bons resultats en aquesta modalitat. Serà un dels integrants del CV Blanes que no es perdrà la cita. «Una prova així és molt important per a la nostra ciutat. Volem convertir-la en la capital d’aquest esport. Disposem de molt bones instal·lacions, un club potent al darrere i recursos. És també un impuls per a l’economia, perquè una seixantena de famílies han vingut a passar-hi el cap de setmana», explica. Demà mateix, a banda de la prova, també se sortejarà una taula de pàdel surf. La categoria amateur calcarà una part del recorregut, però la distància serà menor.

Per a tots els públics

Si demà la competició estarà a l’ordre del dia, avui l’ambient serà més distès, relaxat i lúdic. Arriba el torn de l’anomenada Paddle Surf Party, una remada popular amb participació oferta per a tots els públics. Edats i nivells d’aprenentatge aquí estiren les seves fronteres. En aquesta ocasió, el recorregut serà de només 3 quilòmetres. El punt de partida tornarà a ser el Club de Vela Blanes, per rodejar la roca de Sa Palomera, tocant terra amb la planxa sota el braç per donant la volta a la platja de S’Abanell abans de tornar al punt de sortida de nou a rem. La prova començarà a les sis de la tarda i està previst un final de festa que, més o menys, es calcula per a dos quarts de vuit del vespre.