La pretemporada continua pletòrica per al Bàsquet Girona, que ahir va desfer-se sense excessius problemes del Tolosa en un amistós disputat a Peralada. L’equip de Carles Marco, d’aquesta manera, arribarà a la competició oficial (dimecres s’estrena a Platja d’Aro contra el Lleida en la Lliga Catalana), amb un ple de triomfs i les millors sensacions per defensar el títol, que no cal oblidar-ho, aquest any té programada la final a Fontajau pel proper dissabte 2 d’octubre.

El triomf d’ahir, a més, contra un rival francès equivalent a un LEB Plata d’Espanya, va certificar-se encara sense Jawara, una de les peces cridades a ser referencials, que tot i entrenar ja amb el grup, no va jugar per precaució (es va fer mal dissabte passat a Quart en l’amistós contra el Cornellà).

Schaftenaar, un dels quatre jugadors de la temporada passada que segueix al Girona, va ser ahir el màxim anotador amb 13 punts. El partit, després d’un primer quart igualat (19-18), es va començar a decantar pel bàndol gironí ja abans del descans (39-29), i va acabar sentenciat al tercer quart. Els de Carles Marco van arribar a tenir 22 punts a favor i només es van deixar anar una mica en l’últim parcial, quan la victòria no perillava.

En aquest inici de pretemporada el Girona ha guanyat el Cornellà, el seu filial de Lliga EBA i ahir el Tolosa. Dimecres contra el Lleida, Lliga Catalana, que seguirà dissabte al camp del Prat.