El juvenil Divisió d’Honor del Girona rebia el líder de la categoria, el Barça, amb l’objectiu d’aconseguir la primera victòria de la temporada després de dos empats en les dues primeres jornades. No va ser possible.

La qualitat ofensiva dels blaugranes, 11 gols en dos partits, era una de les principals preocupacions dels locals. Els homes d’Àlex Marsal eren conscients que havien de sortir intensos i amb ordre al darrere per complicar el partit al Barça. El pla va sortir bastant bé, ja que tot i que els visitants ens van aproximar a l’àrea, no va ser fins al minut 21’ que van gaudir de la primera gran ocasió. Garrido va picar la pilota, que va marxar fregant el travesser. Protagonisme dels extrems en el tram final de la primera meitat. Joel Roca desbordava pel Girona sense concretar el perill en ocasions, mentre que Cerdà ho feia pel Barça. El davanter blaugrana va marcar al minut 37’, però l’àrbitre va anul·lar el gol per un polèmic fora de joc. En la jugada posterior, Unai va materialitzar la primera ocasió del Girona amb un xut imparable arran de pal. Avantatge mínim dels blanc-i-vermells al descans.

A la segona meitat, el partit es va obrir i el Girona va poder posar el 2-0 al marcador (53’), però la rematada de Roca va anar fora. El Barça va optar per fer entrar homes de refresc, mentre el Girona estava cada cop més esgotat a causa de l’esforç realitzat. En cinc minuts el Barça va capgirar el partit. Primer, Cerdà va empatar el partit amb una rematada de cap (70’) i ,posteriorment, Barberà va capgirar l’enfrontament després d’un gran gest tècnic dins l’àrea (75’). El Girona va intentar igualar el partit, però el Barça va controlar el ritme del partit sense patir en excés. Kemo va intentar-ho sense èxit amb una rematada desviada a córner per un defensor. Els visitants van estar a punt de fer el tercer en l’afegit, però la rematada d’Estanis va anar fora.