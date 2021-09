Girona i la Costa Brava són, des d‘ahir i fins demà, l’epicentre del món del ciclisme. Hi ha aterrat de nou el Sea Otter Europe, que estrena la cinquena edició i ho fa amb més ganes que mai. El gran festival d’aquest esport pren de nou l’entorn del pavelló de Fontajau i deixa enrere les limitacions de l’últim any per culpa de la pandèmia. Ahir, torn per la inauguració protocolària, l’entrada del públic a la zona expo i la primera competició. Torn per a les bicicletes, els seus accessoris i tota mena de components. Un reclam llaminer pel públic, que ha tingut una excel·lent resposta amb prop de 20.000 entrades reservades.

D’una banda, les personalitats. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la Secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula; el vicepresident de la Federació Catalana de ciclisme, Carles Ferrer, i el director del festival, Albert Balcells. De l’altra, els visitants, que no van voler perdre el temps i ben aviat es van afanyar a provar fins a 200 models de bicis de 20 marques diferents.

La competició, a escena

Fira i demostracions en dansa, com també la competició. El programa esportiu s’inaugurava amb la prova de les World E-Bike Series, la Copa del Món de BTT elèctriques, inèdita fins ara a Espanya. Sandra Santanyes es va imposar en categoria femenina i el neerlandès Jeroen Van Eck va guanyar la masculina. Avui, segona mànega i d’altres proves com ara la Canyon Pirinexus Challenge o les Scott Marathon Series, entre d’altres.