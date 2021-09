Començar amb bon peu la temporada és l’anhel de qualsevol equip. Ahir el Sarrià va engegar la tercera temporada consecutiva a Divisió d’Honor Plata amb una derrota (26-27) contra el Sant Quirze en un partit on es van deixar remuntar un avantatge de cinc gols en un partit que tenia controlat.

A l’inici del partit cap dels dos equips s’alçava protagonista ni dominant del joc, com a molt la diferència en el marcador era de dos gols . Part de culpa la té la gran feina defensiva dels locals. Si durant els primers trenta minuts cap dels dos equips aconseguia fer valer el seu domini a la pista, la represa va tenir un altre guió. En els primers sis minuts de joc, a partir d’atacs llargs i una forta defensa, el Sarrià va aconseguir una renta de quatre gols amb el 18-14. Un avantatge que es va ampliar fins als cinc. No obstant això, potser es va pecar de relaxació i es van encadenar atacs sense trobar gol. Vius, els visitants, van aprofitar aquest desencert per posar l’ai al cor i apropar-se al marcador (22-22). A falta de dos minuts, el Sant Quirze va empatar el partit, un altre cop, a 26. Tocava fer un atac llarg, cuinar-lo, intentar marcar gol i certificar la primera victòria del curs. El gol es cantava i hauria pujat al marcador si el pal no hagués escopit el tir. El contraatac el va aprofitar el Sant Quirze per posar-se per davant per primer cop en tota la segona meitat. Restaven 19 segons per fer l’impossible. Mauro es va carregar de responsabilitat per fer el darrer tir i empatar però no va afinar quan més se’l necessitava. Amb això, el Sarrià perd un partit que tenia dominat i inicia el nou curs a Divisió d’Honor Plata amb una derrota.