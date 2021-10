L'Spar Girona ha guanyat aquesta tarda al Bembibre (65-42) en el que ha estat la primera victòria de la temporada a Fontajau després de perdre dimecres contra el València. En un partit que s'ha començat a decantar des del principi cap al cantó gironí quan en els quatre minuts el marcador era d'11-2. Laia Palau ha tornat avui sobre la pista després de la lesió que va patir i que li havia impedit jugar durant la pretemporada. La capitana ha agafat ja rodatge, sobretot, pensant en el debut de l'Uni a l'Eurolliga dimecres contra el Sopron hongarès, també a Fontajau.

No ha tingut massa història l'enfrontament quan les gironines ja l'havien trencat al final dels primers 10 minuts (22-7). En cap moment, el conjunt visitant ha donat símptomes d'apropar-se en el marcador i, com a molt, s'han aproximat a onze punts (41-30) en el tercer període. Les gironines han controlat en tot moment l'avantatge que tenien, especialment amb una bona defensa, per acabar guanyant de 23 (65-43).

Julia Reisingerova ha estat la màxima anotadora per l'Uni amb un total de 28 punts, 13 dels quals ha fet en el primer quart. Laia Flores també ha destacat amb vuit punts i 10 rebots.