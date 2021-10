Duel d'urgències, tot i ser principi de temporada, el que es va viure ahir al Pavelló de la UES. Sarrià i Esplugues eren els dos únics equips del grup B de Divisió d’Honor Plata que fins aquesta jornada encara no havien sumat cap punt després de dos partits jugats, i ahir els gironins van fer pujar els seus dos primers punts en la classificació després de superar als del Baix Llobregat (28-21). Una primera victòria que, sense dubte, alliberarà al conjunt entrenat per Josep Espar de cara els pròxims partits. El més immediat, dissabte que ve, a casa, davant el Cisne en la primera ronda de la Copa del Rei.

I això que semblava que, per uns moments, els vells fantasmes tornaven a aparèixer sobre el Pavelló de la UES. Els locals havien deixat escapar un avantatge de tres gols (10-7) i els visitants marxaven als vestidors amb un lleuger avantatge (11-12), que es va incrementar just començar la segona meitat (11-13). Després d’aquest parcial d’1-6 «ens hem col·lapsat en atac», explicava Josep Espar. Però veure’s dos gols per sota no va fer espantar el Sarrià, que volia el primer triomf de la temporada, i ràpidament es va tornar a posar per davant el marcador (15-13). Aquesta vegada de forma definitiva. Guillem Lozano era una màquina de fer gols, fins als nou es va enfilar ahir. Però també va ser acompanyat per tot un equip que va prémer l’accelerador en la segona meitat per viure un desenllaç plàcid i, el gol de David Mariscal quan faltava un minut pel final (28-21), culminava la festa a Sarrià.