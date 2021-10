El Garatge Plana Girona ha empatat aquesta nit a Palau contra el Martinelia Club Patí Manlleu i ho ha fet gràcies a un gol de Gerard Rovira quan només faltava un sospir pel final. L'equip dirigit per Marc Comalat i Ramon Benito ha anat sempre a remolc en el marcador i els visitants s'han posat amb un 0-2 al seu favor. Gerard Pujol ha aconseguit retallar distàncies abans del descans mentre que Miguel Fortunato ha equilibrat de nou la balança superada la mitja hora de joc. Quan quedava ben poc, Navarro ha situat de nou el Manlleu per davant (2-3) però a una desena de segons de la conclusió la inspiració de Rovira ha sigut clau per signar el definitiu 3-3.

Els gironins trenquen així una dinàmica negativa de tres derrotes consecutives i ja sumen quatre punts, que els mantenen això sí a la part baixa de la classificació de l'OK Lliga.