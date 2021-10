El Barça recupera una mica l’autoestima i ho feia guanyant el València (3-1), amb Ansu Fati per primer cop titular des que va reaparèixer un cop superada la lesió. Es van avançar els visitants amb un gol de Gayà, però els de Koeman van fer valer la seva màxima efectivitat de cara a porteria per remuntar i sumar tres punts molt valuosos.

El tècnic neerlandès del Barça va tornar al 4-3-3, amb Ansu a l’onze i Dest completant, al costat de Memphis, el trident ofensiu com a extrem dret. I Ansu va avisar en la primera jugada entrant com un punyal des de la banda esquerra. Però la defensa va enviar a córner el primer xut de la nit. En un altre córner però a l’altra àrea, Gayà remataria amb l’esquerra un rebuig de la defensa que sorprenia Ter Stegen. S’havien jugat cinc minuts i el marcador ja era desfavorable als de casa: 0-1.

El lateral, a qui Bordalás recuperava, va estar en gairebé totes les accions importants del primer temps. Va marcar, després va salvar una ocasió de Dest, i poc abans del descans va cometre penal sobre Ansu Fati. El 10 blaugrana feia una estona que havia empatat, en una combinació al primer toc amb Memphis liquidada amb un cop de dreta des de la frontal per enviar la pilota lluny de l’abast de Cillessen.

"Ansu pot ser important i ho ha demostrat. I hem recuperat Agüero, que ens aportarà qualitat" Ronald Koeman - Entrenador del FCBarcelona

Penal i remuntada

I quan Ansu es disposava a fer el segon a tocar de la mitja part, Gayà el va fer caure dins de l’àrea. Així ho va entendre l’àrbitre Gil Manzano però no pas els jugadors del València, que reclamaven que Gayà havia tocat abans la pilota. Memphis no va perdonar i va confirmar la remuntada. El Barça, agressiu en la recuperació de la pilota i ràpid en les transicions, va marxar al vestidor deixant bones sensacions davant la seva afició. Tampoc havien estat malament els de Bordalás, que durant algunes fases semblaven tenir el control i que s’havien avançat, però que encaraven la segona meitat per darrere en el marcador.

El partit es va animar encara més després de la represa. Abans de l’hora de joc, Cillessen va evitar el segon d’Ansu Fati després d’una combinació amb Dest i Frenkie de Jong. I per part del València, Carlos Soler enviava un xut a el pal i Ter Stegen treia una bona mà a rematada de Guedes. Els visitants van fer-se amb la possessió i van anar a buscar el Barça ben amunt, tot pressionant la seva sortida.

Koeman va asseure Ansu Fati. Merescut descans pel davanter, que va ser substituït per Coutinho, un altre dels noms propis de la nit però no pas l’últim en saltar a la gespa del Camp Nou. Bordalás, per la seva banda, ficava més pólvora a dalt, posant en el terreny de joc a Marcos André, primer, i a Cheryshev i Musah després, però tornava a ser el conjunt blaugrana el que prenia el comandament.

Coutinho i Agüero

Amb tot ben obert, era Coutinho el que llavors ho intentava, però el seu xut va rebotar en un defensor i se’n va anar desviat. A l’altre costat, l’empat no va arribar de miracle en una falta llançada per Maxi Gómez, qui va enviar la pilota a tocar de la porteria de Ter Stegen.

Tot i això, la balança es va decantar a favor del Barça que va sentenciar el partit quan només faltaven cinc minuts per a la conclusió. Coutinho, lliure de marca, va rematar a gol una assistència de Dest en una jugada que ell mateix havia començat. Just després va debutar Agüero, en els seu primer partit com a blaugrana. Pocs minuts i escàs protagonisme. Ara, tret de sortida a una setmana clau pel Barcelona. Dimecres, el ser o no ser a la Champions contra el Dinamo de Kiev. I el Reial Madrid que espera el cap de setmana.