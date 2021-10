El Girona B arribava com un tro al camp del Vilafranca, líder i imbatut (5 triomfs i 1 empat). El bon inici de temporada es va truncar de cop i volta per culpa d’un solitari gol de Pluvins a la primera meitat.

El conjunt blanc-i-vermell estava avisat de la jornada anterior davant el Castelldefels que per guanyar s’hauria de suar fins al final. El Vilafranca no va ni avisar i va disparar directament. Pluvins va avançar a l’equip del Penedès, després d’una jugada d’estratègia. El líder de Tercera no es trobava còmode sobre el terreny de joc i va ser incapaç de generar perill.

La situació va canviar radicalment a la segona meitat, en la qual el Girona B va intentar de totes les maneres, però sense fortuna, empatar. El filial va assumir riscos i a punt va estar d’encaixar el segon gol, però la rematada d’Escofet va anar al pal de la porteria. L’equip d’Axel Vizuete buscava amb insistència a Castroviejo. L’alt i corpulent davanter va tenir l’empat a l’abast, però Casamayor ho va evitar. L’oportunitat més clara pel bàndol blanc-i-vermell va arribar als vint minuts de la represa, quan Castroviejo va imposar-se dins l’àrea petita per acabar rematant amb el cap. El porter local va evitar el gol amb una magnífica aturada.

El Girona B no va tirar a tovallola i va continuar apretant, però el Vilafranca es mostrava segur en defensa. Dawda va estar molt a prop d’aconseguir la igualada en el marcador, però la seva rematada a la mitja volta, prèvia centrada de Suleiman per banda, va impactar al lateral de la xarxa.

L’últim a intentar-ho va ser Gené a l’afegit, però la defensa local va estar molt atent per bloquejar el remat.

El Girona B no va saber traduir el domini de la segona meitat en gols i va marxar amb les mans buides de Vilafranca. Amb la primera derrota del curs, el filial va veure reduït el coixí de punts respecte als seus immediats perseguidors. És líder de Tercera RFEF amb setze punts, a dos de l’Olot i el Peralada, segons. El Girona B defensarà el primer lloc de la classifcació en el derbi davant el Figueres, conscient que una nova ensopegada el pot apartar del lideratge i la plaça d’ascens directe a 2a RFEF.