Mohamed Salah va acabar ahir de penal (2-3) amb la resistència d’un Atlètic de Mardrid que va remuntar un 0-2 advers a la primera part, es va veure amb deu jugadors per l’expulsió d’Antoine Griezmann per joc perillós i només es va donar per vençut amb el penal transformat per l’egipci, que situa el Liverpool com a líder del grup B. En altres partits de la jornada de la Lliga de Campions, el City va golejar un dèbil Bruges a domicili (1-5) i Messi, amb dos gols, i Mbappe, amb un, van permetre al PSG remuntar davant el Leipzig (3-2) al parc dels Prínceps de París.