Un gol de l’argentí Darío Benedetto en els últims minuts va impedir a l’Espanyol consumar la seva remuntada al Martínez Valero i permet a l’Elx salvar un punt i mantenir la imbatibilitat al seu estadi després de l’empat a dos gols. L’equip de Vicente Moreno, que segueix sense guanyar a domicili, va saber refer-se d’una primera part en què l’Elx va ser superior per donar-li la volta al resultat en dos minuts, però no va tancar la trobada i va permetre al conjunt local trobar el premi de l’empat en una acció aïllada.

L’Elx es va apoderar de la pilota i va percudir una vegada i una altra per les bandes amb Mojica i Fidel davant un Espanyol amagat a l’espera d’un contraatac que mai va arribar a cristal·litzar.

El bon joc i la iniciativa de l’Elx es van materialitzar en diverses arribades de perill. Fidel va veure com el col·legiat li anul·lava un gol per fora de joc, però no hi va haver temps per a lamentacions perquè poc després Lucas Boyé es va fabricar el primer gol del partit. El guió del partit va canviar de forma radical després del pas pels vestidors. Els canvis realitzats per Vicente Moreno li van donar un altre aire a l’Espanyol, que només va necessitar cinc minuts per tancar a l’Elx i donar-li la volta al resulta. Morlanes, un dels recanvis, va igualar amb un xut des de fora de l’àrea aprofitant que l’Elx estava molt enfonsat en la seva àrea. L’Espanyol va defensar el seu avantatge ensenyorint-se de la pilota i jugant prop de l’àrea davant un Elx inferior que, però, va trobar l’empat a set minuts del final després d’un mal rebuig de la defensa visitant.