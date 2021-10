Carles Marco posava el focus en la defensa i tenia tota la raó del món. És molt difícil guanyar un partit si el rival t’anota 86 punts. Aquesta va ser la targeta de l’Almansa, que se’n va endur la victòria de Fontajau com una setmana enrere s’havia perdut amb el TAU. En aquella ocasió, els de Castelló només van fer 72 punts però també es van quedar amb els dos punts. El problema? Sí, la defensa ha anat de més a menys, però també hi té molt a dir l’encert de cara a cistella. L’anella se li està fent petita al Bàsquet Girona, sobretot des de la llarga distància. Passen les jornades i tret d’una excepció, a casa contra el Prat, els percentatges en els llançaments de tres són molt millorables. Els autèntics especialistes no se n’acaben de sortir. Ho proven i ho proven, però no hi ha manera.

El que va passar a Azpeitia, en el partit inaugural, podria quedar com una anècdota. Van ser 4 triples encertats de 27 intents. Un 15 per cent i gràcies. La ratxa ha tingut continuïtat. Només un parèntesi, el dia del Prat a Fontajau. Llavors, van entrar la meitat dels tirs de tres: 9 de 18. Un autèntic miratge, perquè amb TAU i Almansa la inèrcia ha empitjorat de nou. Només un 25 per cent d’encert a Castelló i diumenge, xifres ben pobres en aquest apartat: 6 triples de 31. El dia que més es va provar, va acabar amb un 19 per cent.

«No estem tenint un gran nivell d’encert en aquest inici de temporada. I això que els jugadors es queden després dels entrenaments, practiquen, tiren. Però hem de provar-ho més i també netejar una mica el cap. Tirar més i tenir una bona mentalitat», s’explicava Marco en roda de . Les xifres avalen les seves paraules. El Bàsquet Girona, després de quatre partits, presenta el segon pitjor percentatge d’encert en tirs de tres de la LEB Or. Ara mateix està en un 25 per cent. Només hi ha un equip pitjor. El Palma està en un 22,5 per cent. A anys llum es troben d’altres equips com l’Estudiantes (46,9%), Gipuzkoa (45,5%) o Almansa (45%), l’últim rival. Els gironins són dels que més ho proven. Fins a 104 triples han intentat i d’aquests només n’han entrat 26. Tres equips n’han fet menys i para de comptar: Palma (18), Melilla (25) i Cáceres (25). Tots tres, havent-ho provat menys vegades.

Els especialistes encara no han despertat. Kaspars Vecvagars, incorporació d’aquest mateix estiu, arribava a Fontajau amb l’etiqueta de ser un exterior amb facilitat pel tir. Ho està intentant, però de moment no se n’acaba de sortir. Fins ara, ha transformat només tres dels 22 triples que ha intentat. El promig és molt baix (13,6%) si es compara, per exemple, amb el que va aconseguir fa dues temporades vestint la samarreta del Palencia: 42,3%. I com ell, d’altres exemples. Albert Sábat ha fet 8 triples de 22 intents. Ha reduït el percentatge respecte l’últim curs. Ara és del 36,4%, quan l’any passat el tancava amb un 40,2. Josep Franch, de moment, ha aconseguit 4 triples de 13. I el que més n’ha fet és Olaf Schaftenaar, amb 6 de 16 intents. De moment, el més encertat. Res a veure amb els números de Nicolas De Jong, de l’Estudiantes: un 75 per cent d’encert. Això sí, només ha tirat 4 cops i ha transformat 3 triples.

El dubte de Jawara

Aquest divendres, nova oportunitat per tallar en sec la ratxa de dues derrotes consecutives i per intentar millorar des del triple. Toca visitar la pista del Cáceres i és difícil que s’hi pugui viatjar amb Kamaro Jawara entre els integrants de l’expedició. L’interior s’ha perdut els dos últims partits per culpa d’uns problemes a l’esquena. «Estem pendents de la seva evolució. Ja portem dues jornades sense ell i no ha de servir d’excusa, però veurem si aquest divendres estarà o no amb nosaltres», deia Marco. De moment, la seva presència s’escriu amb un interrogant ben gros. L’interior de moment ha jugat només dos partits, contra Juaristi i Prat, amb un promig de tirs de camp superior al 55 per cent, i una mitjana de 3 rebots i 6,5 punts per actuació.