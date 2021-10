El futbolista australià Josh Cavallo ha anunciat aquest dimecres la seva homosexualitat en un emotiu vídeo publicat a les xarxes socials, que ha estat aplaudit i secundat per companys i exesportistes d'elit.

"Ha estat un viatge arribar a aquest punt en la meva vida, però no podria estar més feliç amb la meva decisió de sortir de l'armari. He estat lluitant amb la meva sexualitat durant més de sis anys i estic content de poder-ho aparcar", va declarar el migcampista de l'Adelaide United, de 21 anys, en un vídeo compartit al compte del seu club.

El jove, que s'ha definit com una persona "molt reservada", ha explicat com sempre va sentir la necessitat d'ocultar-se perquè estava avergonyit de la seva homosexualitat.

"Avergonyit del fet que mai seria capaç de fer el que estimava i ser gai. Ocultant qui era realment, per a perseguir un somni que sempre vaig desitjar de nen. Jugar al futbol i ser tractat igual que els altres mai va semblar una realitat", ha afirmat Cavallo.

El jove ha relatat com ser un futbolista gai a l'armari li va fer aprendre a ocultar els seus sentiments "per encaixar en el motlle del futbolista professional" i va descriure com "créixer sent gai i jugar al futbol eren dos mons els camins dels quals mai s'havien creuat". "He viscut assumint que aquesta era un tema del qual mai podria parlar", ha dit.

En aquest sentit, va afirmar que volia canviar el silenci amb el qual altres jugadors viuen la seva sexualitat, en convertir-se en el primer futbolista en actiu d'alt nivell a declarar públicament que és gai.

L'exfutbolista australià Craig Foster, un destacat activista en favor dels drets humans, ha aplaudit en les xarxes socials el missatge de Cavallo. "Ningú hauria d'haver d'ocultar qui és, a la pilota no li importa el color, la raça, la religió, el gènere o la sexualitat", ha remarcat Foster, internacional amb el seu país en 29 ocasions.

Els companys de l'Adelaide United també han mostrat públicament el seu suport al jugador australià, entre ells l'espanyol Javi Lopez, qui va disputar més de 250 partits amb l'Espanyol de Barcelona. "Felicitats per la teva valentia i orgullós de tu", va dir el futbolista espanyol.

El cas més pròxim és el del també australià Andy Brennan, que el 2019 es va declarar homosexual quan jugava a la segona divisió australiana, encara que havia jugat abans a la màxima categoria del país per al Newcastle Jets.

Thomas Hitzlsperger, exjugador alemany de l'Aston Vila, Stuttgart, Lazio, West Ham, Wolfsburgo i Everton és el futbolista més prominent a haver reconegut la seva homosexualitat, però ho va fer un any després de la seva retirada el 2013.

L'estatunidenc Robbie Rogers, que va arribar a jugar al Leeds de la Premier League anglesa, també va revelar que era gai després de penjar les botes aquest mateix any.