Un gol del colombià Radamel Falcao en la primera part i una parada del porter macedoni Stole Dimitrievski a un penal llançat en la segona meitat per Memphis Depay han permès al Rayo Vallecano guanyar un Barcelona sense idees que encadena dues derrotes consecutives i que toca fons. La visita a Vallecas del Barcelona ha desencadenat l'expectació al barri madrileny i l'equip no ha volgut defraudar la seva afició. Des del principi, el conjunt dirigit per Andoni Iraola ha intentat sotmetre el seu rival amb una pressió alta que ha desesperat la defensa blaugrana, que no ha trobat forats per treure la pilota jugada com acostuma. De fet, en una d'aquestes errades en la sortida de la pilota l'argentí Oscar Trejo ha estat ràpid per robar-la i fer una passada al buit per Radamel Falcao, que ha regatejat Gerard Piqué amb una retallada cap a dins abans de llançar un xut fort amb l'esquerra que ha estavellat l'esfèric en un pal i ha entrat al fons de la xarxa.

A la segona ha estat la vençuda per a Falcao, que anteriorment ha provat sort amb un xut des de la frontal que ha tocat en Piqué i ha sortit fregant un pal. En aquestes dues ocasions, i una altra més d'Álvaro García just abans del descans, s'ha traduït el domini del Rayo en la primera meitat, en la qual el Barcelona s'ha mostrat perdut sobre la gespa. Sergio Busquets no ha pogut posar ordre al joc del seu equip, el brasiler Philippe Coutinho no ha aprofitat l'oportunitat de ser titular amb cap centelleig de la seva qualitat i Sergio 'Kun' Agüero, desatès en atac, amb prou feines ha tocat la pilota. En la segona part el Barcelona ha fet un pas endavant obligat per les necessitats i, almenys, els acostaments s'han multiplicat, alguns d'ells amb cert perill com un xut creuat del jugador del planter Nico que ha sortit fora i un altre d'Agüero ha sortit per dalt. Amb aquest nou escenari, el Rayo ha hagut de canviar el seu plantejament i, en comptes d'arriscar tant en atac, han cobrat major protagonisme els migcampistes Oscar Valentín i Santi Comesaña, que han hagut de posar pausa al joc, i els centrals Alejandro Catena i Esteban Saveljich, que han canviat la passada curta pels rebutjos efectius.

El Barcelona podria haver empatat als 71 minuts, quan Oscar Valentín ha tirat a terra Memphis Depay dins de l'àrea i Mateu Lahoz ha decretat penal. Ha estat en aquest moment, amb els pitjors presagis sobrevolant Vallecas, quan ha irromput Stole Dimitrievski, que ha endevinat el llançament del neerlandès al seu costat dret i l'ha atrapat en dos temps. Aquesta errada no ha fet el Barcelona desistir en la seva obstinació per igualar el partit encara que anímicament ha acusat el cop, sobretot quan Iraola ha decidit fer entrar el davanter francès Randy Nteka i el migcampista senegalès Pathé Ciss, dos portents físics. Els minuts finals, amb el partit sense dominador, han mostrat un Barcelona atacant a la desesperada, però emmalaltint de poder ofensiu, i un Rayo defensant amb tot a la seva àrea un marcador que no s'ha mogut.