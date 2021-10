El Reial Madrid continua amb el setge al lideratge després de vèncer a Elx gràcies a dos gols de Vinicius Júnior (1-2) en un partit còmode però discret de l’equip de Carlo Ancelotti, que amb ben poca cosa va assaltar el Martínez Valero. L’equip madridista, que va perdre a Rodrygo per lesió, va recórrer al gran moment de forma de Vinicius i a l’aparició de Courtois en els moments claus per a frenar un Elx que ho va intentar tot malgrat jugar mitja hora amb un jugador menys per l’expulsió de Raúl Guti.

Boyé, superat el quart d’hora, va disposar de la primera ocasió després d’una acció personal que va culminar amb un fort tret que va salvar amb reflexos Courtois. La resposta del Madrid no va poder ser més contundent. Casemiro va aprofitar un error de Mojica per a servir una pilota a Mariano, que amb un toc d’esperó va deixar a Vinicius perquè superés Kiko Casilla. L’Elx va acusar el cop anímic i el Madrid, amb més espais, va tenir l’opció de sentenciar per mitjà de Mariano, que després de superar el porter va estavellar la pilota, ja sense angle, al lateral.

El 0-1 servia un Madrid conservador que patia amb les internades de Mojica. L’Elx, que havia rondat l’empat en un parell d’accions, va quedar-se sense Guti (m.62) quan millor estava. Amb avantatge numèrica, Vinicius, en el minut 72, es va encarregar de sentenciar el partit amb un nou gol. Pere Milla va posar emoció a les acaballes però ja no hi va haver temps per res més.