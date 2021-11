Francesco Bagnaia (Ducati) va volar, literalment, en la classificació oficial del Gran Premi d’Algarve de MotoGP que se celebra al circuit de Portimao. El pilot italià va sumar la seva sisena pole position de la temporada i la cinquena consecutiva, fet que el confirma com el pilot més ràpid en entrenaments oficials d’aquest any. Per darrere d’ell i encara en la primera fila de la graella sortiran Jack Miller (Ducati) i Joan Mir (Suzuki). La segona línia estarà formada per Jorge Martín (Ducati), Zarco (Ducati) i Pol Esparagó (Honda) mentre que el ja campió del món, Quartararo (Yamaha) arrencarà des de la setena posició. Per la seva banda, Maverick Viñales no està tenint bones sensacions al llarg d’aquest cap de setmana i no va poder entrar a la definitiva Q2. El rosinc partirà des de la divuitena plaça de la graella.

Jorge Martín va marcar el millor temps en els primers compassos de sessió (1:39.264), aferrat darere el rebuf de Bagnaia. Però darrere ells venien rodant molt ràpid Mir i Miller (1:38.836), que va marcar un nou rècord del circuit. Mentrestant, Quartararo veia com li anul·laven la millor volta per haver-la feta amb bandera grogua. Però després de l’entrada a boxes, Bagnaia no va tenir rival i va batre el rècord del circuit en dues ocasions. Primer, rodant en 1:38.775 i, després, en 1:38.725 per assegurar-se la primera posició de la graella i no donar cap opció al seu company d’equip Jack Miller, ni tampoc a Mir.

Arenas 18è en Moto2

Albert Arenas (Boscoscuro) sortirà des de la divuitena posició en la cursa de Moto2. El pilot de Girona s’havia classificat per la definitiva Q2, però un cop allà va marcar el pitjor temps. Per la seva banda, Raúl Fernández (Kalex) sortirà primer en la cursa de la cilindrada mitjana per davant Ramy Gardner (Kalex) líder del Mundial i que té 18 punts de marge respecte al pilot madrileny. En la categoria de Moto3 el més ràpid va ser Sergio García per davant de John Mcphee, segon i d’Adrián Fernández, que sortirà tercer.