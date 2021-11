La gironina Paula Badosa, desena de la classificació mundial, ha superat un ensurt inicial i sense discussió s'ha imposat per 6-4 i 6-0 a la bielorussa Aryna Sabalenka en el debut de l'Akron Finals que es disputa a la ciutat mexicana de Guadalajara. El duel ha començat amb nombrosos errors per un costat i l'altre. Badosa amb dubtes des de darrere. La bielorussa ha fet un trencament en el sisè joc per prendre avantatge de 4-2, però s'ha desdibuixat quan ho tenia tot a favor i ha desaparegut de la pista.

Badosa ha tret profit de la desconcentració de la rival per trencar-li el servei en el setè joc i li ha donat la volta al duel. Incisiva ha dominat a la seva rival i ha guanyat el primer set per 6-4. El que ha passat en el segon set ha sigut una sorpresa. Badosa ha guanyat sis jocs consecutius davant una rival sense coordinació, que després de perdre el servei a l'inici, ha deixat de lluitar. «He anat a pels meus cops amb confiança i les coses han sortit bé. Cada partit serà una batalla, però estic motivada d'estar a Guadalajara», ha dit la tenista de Begur, que s'ha aprofitat de 20 errors forçats de Sabalenka, primera favorita del torneig.