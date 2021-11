Més d’un any i mig després, els motors tornaran a rugir per les carreteres de les comarques gironines amb una de les proves automobilístiques clàssiques del calendari, el Rally Costa Brava que enguany arriba a la 69a edició. La prova es va presentar ahir a l’Ajuntament de Girona amb la presència de l’alcaldessa, Marta Madrenas, el diputat d’esports Quim Ayats i el director del ral·li, Àlex Romaní. Desplaçat al novembre per la pandèmia, el canvi de dates no ha afectat les inscripcions, que enguany són 185, una més que en l’última edició. A més a més, l’organització ha ampliat les dates del ral·li, que començarà el dijous amb les verificacions per iniciar divendres al matí els trams. La prova suposarà punt final al Campionat d’Europa FIA de Rallyes Històrics, el Campionat d’Espanya i el de Catalunya de Regularitat. Una altra de les novetats serà un tram al Circuit de Barcelona-Catalunya el dissabte.

A més a més, Fornells de la Selva comptarà amb el parc d’assistència que abans es feia a Domeny. Santa Coloma de Farners i Palamós acolliran reagrupaments. «El Rally entra en una nova dimensió. Ens obrim a nous espais i comptem amb el suport de nous ajuntaments», deia Romaní, satisfet de com ha anat l’organització. La Platja Gran de Palamós serà l’escenari del reagrupament de dissabte on els vehicles estaran exposats al públic.

El ral·li comptarà amb un total de 13 trams cronometrats, set de diferents amb 175 km cronometrats en total. Els trams seran: Els Àngels, Santa Pellaia i La Ganga divendres; Osor, Collsaplana, Cladells i Circuit de Barcelona, dissabte. Entre els pilots destacats que hi participaran hi són Maurizio Verini, Dani Solà, Jacques Almeras, Daniel Alonso, Xesús Ferreiro o Jean François Berenguer, entre altres.

La competició s’iniciarà des del parc d’assistència a Fornells. La sortida de la primera etapa es farà a les nou del matí del divendres i, després de fer la ruta dels 6 primers trams, els vehicles arribaran al parc tancat de Girona cap a les 18.50. La segona etapa començarà a les 7.15 del dissabte des del parc tancat de Girona, i es preveu que els primers participants comencin a arribar a la mateixa ubicació al voltant de les 18.30. El lliurament de premis, que posarà punt final a la prova, se celebrarà el diumenge 21 a les 9 del matí al podi situat a l’aparcament tancat de Pedret.

D’altra banda, Romaní va revelar que ja es treballa per l’organització de la prova de l’any que ve, que es tornarà a fer al març (del 17 al 20) i que serà «especial» perquè serà el 70è aniversari.