Derrota dura del Sarrià aquesta tarda davant l'Alacant (33-34) en un partit on el conjunt entrenat per Josep Espar han fet el més difícil: capgirar un 26-31 quan faltaven dotze minuts per posar-se 32-31, però una picabaralla ha fet que el partit s'aturés durant gairebé 30 minuts i això frenava en sec l'embalada dels locals.

De fet, els gironins han començat ben plantats sobre la pista i han arribat a tenir un avantatge de cinc gols en la primera meitat (15-10). Una diferència que han vist com s'esfumava quan els visitants han posat la directa i han capgirat el marcador per marxar per davant el marcador al descans (16-17). I semblava que la victòria seria cosa impossible quan el Sarrià s'ha vist cinc gols per sota quan faltaven 12 minuts pel final (26-31). Però una bona defensa, amb un gran Aleix Toro sota pals, han fet que els locals poguessin capgirar el marcador. Però tot s'aturava per una picabaralla amb el 33-32 en el marcador.

I és que la nota negativa s'ha produït quan faltaven tres minuts pel final. Linares ha fet una falta molt dura a Joel Pararols i ha vist la targeta vermella. Quan el jugador visitant es dirigia cap a la graderia per veure els últims minuts, un aficionat local ha anat a increpar-lo, i això ha acabat amb una picabaralla. En aquestes disputes, el visitant Enrique Moreno ha anat a defensar al seu company i ha començat a repartir empentes a tort i a dret, obrint la cella a Josep Ballester i deixant-li la cara plena de sang. El partit s'ha reprès després de gairebé mitja hora, i l'aturada no ha beneficiat al Sarrià, que amb aquests tres minuts que faltaven ha vist com del 32-31 es passava al 32-33 i la victòria s'escapava.