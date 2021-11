Marc Gasol ha trigat, però sembla que finalment ha pres una decisió sobre el seu futur, un cop va decidir a l’estiu posar punt i final a la seva aventura de 13 anys a la NBA. Als Estats Units hi va arribar procedent de l’Akasvayu el 2008, i ara, en un viatge d’anada i tornada, continuarà la seva carrera novament a Fontajau. Al Bàsquet Girona, concretament, el club que va fundar inicialment amb equips de base i que presideix. L’arribada de Gasol s’hauria d’anunciar a principis de la setmana que ve, segons van assegurar ahir Catalunya Ràdio i la cadena Cope. Debutaria contra l’Osca el 3 de desembre a casa.

Marc Gasol, d’aquesta manera, serà un autèntic revulsiu per a un equip que navega des de fa setmanes per la LEB Or amb sis derrotes seguides. Fruit d’aquests mals resultats, ja s’ha destituït el tècnic Carles Marco, i a l’espera d’anunciar-ne el relleu, diumenge a Sant Sebastià a la banqueta hi serà Jordi Sargatal. El Girona està patint després d’una plantilla mal planificada, amb molts dèficits en el joc interior, que s’han vist agreujats amb la lesió de Jawara. L’arribada de Marc Gasol ho pot corregir. El pivot de Sant Boi va jugar a l’Akasvayu entre 2006 i 2008 i sempre va declarar el seu amor per la ciutat de Girona. A la NBA va passar pels Grizzlies, els Raptors i els Lakers.