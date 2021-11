Són sis ja les victòries consecutives que enllaça el GEiEG, embalat a la Lliga Femenina 2 i decidit a allargar el seu moment dolç per mantenir-se ben amunt a la classificació. Després de dos partits consecutius a fora, aquesta tarda (18:15 hores) l’equip de Bernat Vivolas torna al Lluís Bachs i ho fa per enfrontar-se a l’Azulejos Moncayo Helios. Un rival que només ha guanyat dos partits dels set que ha disputat i que viu la pitjor dinàmica del curs, amb quatre derrotes consecutives. Vivolas però, no se’n fia ni un pèl. «A nivell d’equip potser encara no s’han trobat, però individualment tenen molt de talent i sempre ens poden penalitzar en qualsevol moment». Destaca les «alternatives defensives» de les aragoneses i troba la recepta per intentar-ho solucionar. «Haurem d’estar concentrades, tenir molta paciència i un gran encert en el tir exterior», explica, abans de destacar la «confiança» de les grupistes, que tenen l’oportunitat d’enllaçar la setena victòria.