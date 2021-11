El Sarrià ha caigut golejat aquest migdia a la pista del Barça B (33-22), líder del grup B de Divisió d'Honor Plata i que amb la d'avui ja suma sis victòries consecutives. Per contra, els de Josep Espar, que arribaven al duel amb moltes baixes, encadenen la quarta derrota consecutiva i s'enfonsen una mica més en la classificació.

El filial blaugrana ha sortit per feina, i en cap moment ha donat opcions als gironins, que amb alguns errors en atac i una tova defensa, han vist com els contrincants posaven terra pel mig en les primeres de canvi (6-2). Pels de Josep Espar ha estat un partit de vull, però no puc, perquè després de reduir diferències amb el 7-5, els locals han tornat a posar una marxa més i ja han marxat al descans sis gols per sobre (16-10).

En la segona meitat tampoc hi ha hagut color, i el Sarrià mai ha pogut reduir aquest marge en el marcador. Més aviat tot el contrari, i és que el Barça B ha continuat obrint forat fins a arribar a tenir un avantatge de catorze gols (32-18). L'orgull sarrianenc, però, ha maquillat una mica el marcador en el tram final (33-22).