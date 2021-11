Era qüestió de temps que passés. La progressió i el rendiment del davanter Khalid Noureddine, de 18 anys, amb el Figueres fa un parell de temporades que no deixen indiferent a ningú. Després d’explotar aquest curs sent el pitxitxi de la Lliga Nacional juvenil amb 14 gols en 12 jornades i haver debutat amb el primer equip a la Tercera RFEF -va tenir la primera oportunitat a Tercera Divisió l’exercici 2020-21-, l’altempordanès ha fitxat pel filial del Granada. Així va comunicar-ho ahir el club blanc-i-blau, que ha arribat a un acord amb els andalusos pel traspàs del jugador a partir de l’estiu del 2022.

«És la pedra angular de l’equip i rendeix al nivell que mereix. Cada any al Figueres ha destacat com a golejador, tenint l’interès d’altres clubs. Sempre s’ha apostat per ell perquè té molta dedicació. Si li surten les coses és perquè s’ho busca», comenta l’entrenador del juvenil A, Gregorio Gálvez Yoyo. A partir de l’estiu que ve, Khalid farà un salt en la seva carrera com a futbolista a Granada (al seu filial), on la figura del figuerenc David Comamala com a secretari tècnic de l’estructura que lidera el director esportiu amerenc Pep Boada ha estat clau per tancar el seu fitxatge.

Arnau Fàbrega, el precedent

El traspàs de Khalid al Granada segueix els passos del llançanenc Arnau Fàbrega, que va aterrar al club nazarí l’any 2017 procedent de la base del Figueres. Actualment, Fàbrega juga al filial de Las Palmas.