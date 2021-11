Espanya va superar l’Equador (3-0) en la primera ronda de les finals de la Copa Davis de Madrid. En el partit inicial, Feliciano López es va imposar a Roberto Quiroz per 6-3 i 6-3, mentre que Pablo Carreño va haver de patir de valent per fer el mateix amb Emilio Gómez per 5-7, 6-3 i 7-6 en un duel molt igualat. En l’agònic partit de dobles, Carreño i Marcel Granollers es van imposar a Diego Hidalgo i Gonzalo Escobar per 6-4, 6-7 i 7-6.

La selecció espanyola va iniciar ahir la fase de classificació per al Mundial 2023 amb una còmoda victòria davant de Macedònia (65-94), en què va destacar l’actuació del debutant Yankuba Sima, que va anotar 17 punts i va capturar quatre rebots. Macedònia del Nord, que va arribar a aquesta fase de classificació després de superar la fase prèvia, no va poder posar massa oposició a Espanya, que va fer un partit molt solvent i va dominar el joc des del principi.