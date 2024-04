El Peralada es queda sense triomf en el descompte (1-1)

El Peralada ha perdut una bona oportunitat per retallar punts als rivals que lluiten per fer el play-off. L'equip d'Àlex Marsal ha vist com el Badalona empatava el partit en el descompte mitjançant Kilian Duran. Els xampanyers s'havien avançat amb un gol de Llorenç Busquets a la segona meitat. Els alt-empordanesos són vuitens amb 41 punts, a quatre de la promoció que marca el Prat.